Milli Piyango, basımı yapılmış numaradan oluşan biletlerin satışı yapılarak, kaç adet ve ne kadar olacağı önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günlerde noter huzurunda çekilişi yapılarak ödülü kazananın saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Milli Piyango’nun en heyecanlı olduğu zaman 31 Aralık tarihleridir. Çünkü Yılbaşı çekilişleri gerçekleştirilir, büyük ikramiye tutarı ise yıl içinde verilen en yüksek tutardır. İşte Milli Piyango Yılbaşı 2020 sorgulama işlemleri de bu tarihte önem kazanıyor. Bu tarihte büyük ikramiye umudu taşıyanlar en çok sorgulama işlemleri yapıyorlar. Biz de sizlere sorgulama yöntemlerini anlatacağız…

Öncelikle bilet almak isteyenler Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen bayilerden veya satışa yetkili yaka kartı bulunan kişilerden bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilirsiniz. Daha sonra 31 Aralık gününü bekleyeceğiz. Çünkü sonuçlar bu tarihte açıklanacak.

Milli Piyango Hangi Günler Çekilir?

Milli Piyango çekilişleri belirli günlerde yapılır. En çok ikramiye özel günlerde verilir. Normal şartlarda piyango her ay dokuz, on dokuz, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılır. Bu tarihlerin ya da bu tarihler dışında önemli günler varsa o güne özel çekiliş tarihleri değişebilmektedir. Vatandaşlar tarafından en çok oynanan, ilgi duyulan ise Milli Piyango Yılbaşı çekilişidir.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman Yapılır?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi her yıl 31 Aralık gerçekleştirir. Türkiye'de en merak edilen şans oyunlarından biridir. Sonuçlar genel olarak akşam saat 20.00 ila 23.00 arası açıklanmaktadır.

Milli Piyango Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkili olduğu için tarihlerde değişiklik olabilir (bu zamana kadar olmamıştır).

Milli Piyango Yılbaşı 2020 Sorgulama Nasıl Yapılır?

2020 Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulamak için yapmanız gereken birkaç adım vardır. Milyonlarca vatandaş Milli Piyango çekilişine katıldığı için sonuçları bekleyende milyonlarca kişi oluyor. Çekiliş gecesi MPİ’nin resmi sitesinde yaşanan yoğunluktan dolayı site geç vakitte açılabiliyor.

Milli Piyango sorgulamak için ilk adım…

Milli Piyango’nun resmi sitesi mpi.gov.tr üzerinden sorgulama yapmak ya da sayfamız üzerinden de anlık sorgulama yapabilirsiniz. SORGULAMA LİNKİ TIKLAYIN

Her iki linke de tıkladığınızda karşınıza çıkan “Yılbaşı özel çekiliş” sayfasında çekiliş tarihinin 31 Aralık 2019 olduğundan emin olmaktır. Eğer başka tarih seçiliyse tarihi 31 Aralık 2019 olarak ayarlamanız gerekir.

Tarih seçiminden sonra bir alt kısımda bulunan yere bilet numaramızı girerek Milli Piyango sorgulama işlemini gerçekleştirebiliriz.

Milli Piyango sorgulamak için ikinci adım…