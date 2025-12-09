Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları 2026: Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatı ne kadar?
Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları belli oldu. Yılbaşı biletleri, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım tarihinde satışa sunuldu. Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık Çarşamba gecesi millipiyangoonline.com üzerinden açıklanacak. Peki, "Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? İşte 2026 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam yılbaşı bilet fiyatları...
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl tamamı dağıtım garantili olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak açıklandı. Yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango bileti almak isteyenler çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını mercek altına aldı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatı ne kadar?" İşte yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatı...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE BELLİ OLDU
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.
Büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Yılbaşı çekilişine özel belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
Milli Piyango yılbaşı biletleri, 9 Kasım 2025 tarihi itibarıyla satışa sunuldu.
Oyunseverler, yılbaşı biletlerini sabit ve gezici Milli Piyango bayilerinden ya da online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango mobil uygulamasından satın alabilecek.
2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
2025 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları şöyle;
Çeyrek bilet: 200 TL
Yarım bilet: 400 TL
Tam bilet: 800 TL
YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 31 ARALIK'TA AÇIKLANACAK
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2025 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com’da açıklanacak.
Oyunseverler, amorti sonuçları dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.
Sonuçlar ayrıca https://www.haberturk.com/sans-oyunlari/milli-piyango sayfası üzerinden de sorgulanabilecek.