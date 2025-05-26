Milli Satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te ikinci oldu

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te düzenlenen Uluslararası Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda ikinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada milli satranççının, Malmö kentinde 30. kez düzenlenen turnuvada önemli bir derece elde ettiği belirtildi.