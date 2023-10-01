Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Ankara patlamasına ilişkin açıklama Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalardan bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Görünürde bir lav silahı var" diye konuştu. Bir muhabirin "Silah Sovyet yapımı mı?" sorusu üzerine "Büyük ihtimalle evet" cevabını verdi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 01.10.2023 - 20:56 Güncelleme: 01.10.2023 - 20:56 facebook

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