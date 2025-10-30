Milli Savunma Bakanlığı: İrlanda ziyareti komisyonun resmî çalışmalarıyla ilgili değil | Son dakika haberleri

Milli Savunma Bakanlığı: İrlanda ziyareti komisyonun resmî çalışmalarıyla ilgili değil Milli Savunma Bakanlığı, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İrlanda ziyaretinin komisyonun resmî çalışması olmadığını, programın bir STK davetiyle bazı üyelerin kişisel inisiyatifi ve takvimleri kapsamında planlandığını duyurdu

