Milli Savunma Bakanlığı: İrlanda ziyareti komisyonun resmî çalışmalarıyla ilgili değil
Milli Savunma Bakanlığı, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İrlanda ziyaretinin komisyonun resmî çalışması olmadığını, programın bir STK davetiyle bazı üyelerin kişisel inisiyatifi ve takvimleri kapsamında planlandığını duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İrlanda’ya ziyaret gerçekleştireceğine yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu programın komisyonun resmî çalışmalarıyla bağlantılı olmadığını duyurdu.
Açıklamada, gündeme gelen ziyaret iddialarına dair kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla şu değerlendirmeye yer verildi: Söz konusu program, bir sivil toplum kuruluşunun daveti üzerine komisyon üyesi bazı milletvekillerinin tamamen kendi şahsi inisiyatifleri ve kişisel takvimleri çerçevesinde planlandı. Ziyaretin komisyonun resmî faaliyetleriyle hiçbir ilgisi bulunmuyor.
Bakanlık, bilgilendirmenin “kamuoyunun bilgilerine sunulur” notuyla paylaşıldığını bildirdi.