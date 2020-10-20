Milli sporcu Rümeysa Nur Ergin tekvandoda

AA

Antrenör babası Savaş Ergin ile ablası Sümeyye Ergin'in antrenmanlarına katılarak 5 yaşında tekvandoyla tanışan Rümeysa Nur Ergin, 2015 yılındaki Türkiye Şampiyonası ile 2016'daki uluslararası organizasyonda ikinci oldu.Milli takıma seçilen 17 yaşındaki sporcu, Balkan Şampiyonası'nda beşincilik elde etti.Rümeysa Nur Ergin, AA muhabirine, ablasına özenerek tekvandoya başladığını söyledi.Babasının da desteği ile 12 yılda güzel başarılar elde ettiğini belirten milli sporcu, her antrenmana ilk günkü heyecanla katıldığını ifade etti.

Hedeflerinin ve hayallerinin yüksek olduğunu vurgulayan Rümeysa Nur Ergin, şunları kaydetti:"Milli formayla katıldığım organizasyonlarda derecelerim var. Birçok organizasyona milli takım adına katıldım. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda derece elde etmek. Hedeflerim için zorlu süreçlerde de olsa çalışmaya devam ediyorum. Ne olursa olsun hırslıyım ve çalışmaya devam edeceğim. Tekvandoyu çok seviyorum. Antrenmanlara her zaman ilk günkü gibi geliyorum. Ablama çok özenmiştim, çok istemiştim. Aynı yolda ilerliyorum."

- "Kızlarımla gurur duyuyorum"

Baba Savaş Ergin, kızlarının başarılarıyla gururlandığını, hem antrenörleri hem de babaları olarak mutluluk duyduğunu söyledi.Kızlarının yeni dereceler elde etmek için çok yoğun çalıştığını dile getiren Ergin, şöyle konuştu:

"Rümeysa Nur inanılmaz bir şekilde hiç performansını kaybetmeden, daha yolun başındaymış gibi tırmanmaya devam ediyor. Ablasıyla birlikte istediği yere gelecekler. Bunun için mücadele ediyorlar. İnşallah yolları ve bahtları açık olur. İnanılmaz duygular oluyor bazen. Büyük kızımla Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Bizi geçtiler. Ben hayatım boyunca bu kadar yüksek derecelere sahip olamadım. Onlar bu yolda yürüdü, ikisi de milli sporcu ve bunun da gururunu her yerde yaşıyorum. Çok mutluyum."

Ergin, Rümeysa'nın hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak, "Avrupa ve dünya şampiyonlukları ile olimpiyatlara katılmayı düşünüyor. Düşünceleri büyük olduğu için biz de onlara antrenmanlarda ne isterlerse vermeye çalışıyoruz. İnşallah istedikleri dereceleri alacaklar." ifadelerini kullandı.