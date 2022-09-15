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Milli Takım'a yeni formalar

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhuriyet'in 100. yılında A Milli Erkek Futbol Takımı'nın giyeceği yeni formaları tanıttı

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  • Milli Takım'a yeni formalar

    TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: A Milli Takım yeni sezon forma tasarımı, kırmızı beyaz ulusal renklerimizin yanı sıra, Türkiye'nin zengin sanat tarihinden ve birliktelik temasından ilham alınarak yeniden yorumlandı.
  • Milli Takım'a yeni formalar

    İç saha formasında, beyaz zemin üzerine yerleştirilen ve Türkiye tarihinde önemli bir mimarlık süslemesi olarak kullanılan dünyaca ünlü çinileri yansıtan iç desenler kullanılırken, kırmızı beyaz ulusal renkleriyle forma tasarımına yeni bir soluk getirildi. Futbolseverler tarafından gururla giyilecek formanın sol üst göğüs bölgesine ise Türk Bayrağı konumlandırıldı.
  • Milli Takım'a yeni formalar

    Kırmızı tonlarının ön plana çıkarıldığı dış saha formasında Türk kültürünün ilham kaynaklarından biri olan geleneksel altıgen çini deseni kullanılarak, köklerimize nostaljik bir geri dönüş yapılıyor. Dış saha formasının göğüs kısmındaki şerit ve çini deseni arasında oluşturulan kontrast tarihi bir yapıyı taşıyan kolon izlenimi veriyor.
  • Milli Takım'a yeni formalar

    "Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana" mesajıyla görücüye çıkan koleksiyon futbolun birleştirici gücünün altını çizerken, A Milli Takım ve her koşulda takımını destekleyen taraftarların birliktelik duygusundan ilham alıyor.
  • Milli Takım'a yeni formalar

    2023 Türkiye Milli Takım koleksiyonu 15 Eylül'de TFF kanalları üzerinden erken erişim ile satışa sunulurken, 21 Eylül tarihinde ise genel satışa çıkacak.
  • Milli Takım'a yeni formalar

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