Milli Takım kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
Kadroda şu isimler yer alıyor:
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Altay Bayındır
Zeki Çelik
Mert Müldür
Çağlar Söyüncü
Kaan Ayhan
Merih Demiral
Ozan Kabak
Umut Meraş
Okay Yokuşlu
Taylan Antalyalı
Orkun Kökçü
Yusuf Yazıcı
Hakan Çalhanoğlu
Ozan Tufan
Salih Uçan
Cengiz Ünder
Efecan Karaca
Kerem Aktürkoğlu
Abdülkadir Ömür
Halil Akbunar
Kenan Karaman
Burak Yılmaz
Enes Ünal
Halil Dervişoğlu
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