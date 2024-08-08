Milli tekvandocu Hakan Reçber, Paris 2024'te çeyrek finalde kaybetti
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 68 kilo çeyrek final müsabakasında Ürdün'den Zaid Kareem'e 2-0 yenilerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya şansını kaybetti.
Giriş: 08.08.2024 - 17:32 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:32
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocumuz Hakan Reçber yarı finale kalamadı.
68 kilo çeyrek final müsabakasında Ürdün'den Zaid Kareem ile karşılaşan Hakan Reçber, rakibine 2-0 mağlup oldu.
Zaid Kareem finale çıktığı takdirde Hakan Reçber bronz madalya şansını sürdürmek için repesaj müsabakasına çıkacak.
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