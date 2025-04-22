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        Haberler Spor Tenis Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı - Tenis Haberleri

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta ana tabloya kalan ilk Türk tenisçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:52 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:52
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        Zeynep Sönmez'den bir ilk!
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        Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda ABD'den Varvara Lepchenko'yu 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.

        Klasmanın 77. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada dünya 120 numarası Lepchenko ile karşılaştı.

        22 yaşındaki milli tenisçi, toprak kortta oynanan maçı 1 saat 6 dakika sonunda 6-2'lik setlerle kazandı.

        Zeynep, Madrid Açık Turnuvası'nda ana tabloya giren ilk Türk tenisçi oldu.

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