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Çağlar Söyüncü için 25 milyon euro!

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin savunmasını iki genç isimle güçlendirmek istediği ve bu isimlerden birinin milli stoper Çağlar Söyüncü olduğu öne sürüldü! Leicester’ın Çağlar Söyüncü için Freiburg’a bonuslarla birlikte toplam 25 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı ve cevabı beklemeye başladığı yazıldı

08 Ağustos 2018 Çarşamba, 09:44:31 | Güncelleme:

Daily Mirror’da yer alan haberde; Leicester City’nin Manchester United ile Harry Maguire ile görüşme halinde olduğu kaydedildi.

Yeni stoperler arayan Leicester’ın menajer Claude Puel’in direktifi üzerine Freiburg’tan Çağlar Söyüncü ve Dinamo Zagreb’ten Filip Benkovic için harekete geçtiği öğrenildi. İngiliz kulübünün Filip Benkovic için Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladığı ve transferin 15 milyon Euro karşılığında bu hafta içerisinde biteceği belirtildi.

Leicester’ın Çağlar Söyüncü için Freiburg’a bonuslarla birlikte toplam 25 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı ve cevabı beklemeye başladığı yazıldı. Haberin detayında, 22 yaşındaki milli stoperimiz için Freiburg’un yaz başında Arsenal’den 40 milyon Euro istediği bilgisi verildi.

Leicester’ın Harry Maguire’yi Manchester United’a satması durumunda Çağlar Söyüncü transferi için Freiburg’un istediği fiyatlara çıkmaya hazır olduğu vurgulandı.

2016 yazında Freiburg’a 2.65 milyon euro bonservis karşılığında giden Çağlar’ın satışından eski kulübü Altınordu, %25 pay alacak. İzmir doğumlu milli stoper, Bundesliga’da şu ana dek toplam 50 maça çıktı.

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