Dört ay önce eşi Jake Bongiovi ile birlikte bir kız çocuğu evlat edindiklerini açıklayan 'Stranger Things' yıldızı Millie Bobby Brown, yaptığı soyadı değişikliğiyle şaşırttı.

Millie Bobby Brown 'Stranger Things' dizisiyle çocuk oyuncu olarak ünlendi

21 yaşındaki oyuncu, rol arkadaşı ve arkadaşı Noah Schnapp ile katıldığı bir TV programında adının 'Millie Bonnie Bongiovi' olduğunu söyledi. Böylece oyuncu, eşinin soyadını aldığını ve kendi soyadını bıraktığını duyurdu.

Jake Bongiovi, ünlü rock yıldızı Jon Bon Jovi'nin oğlu. Sahne adı Jon Bon Jovi ile tanınan ünlü şarkıcının gerçek adı, John Francis Bongiovi. Millie Bobby Brown, böylece Bon Jovi ailesinin gerçek bir üyesi oldu. Oyuncu, mart ayında verdiği bir röportajda ilk kez ikinci adını da 'Bonnie' olarak açıklamıştı.

Millie Bobby Brown ile rock yıldızı Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi, ilk kez 2021'de birlikteliğe başladı, iki yıl sonra da nişanlandıklarını duyurdu. Çift, Mayıs 2024'te sade bir törenle gizlice evlendi. Beş ay sonra, Toskana'da görkemli bir düğün de yaptılar.