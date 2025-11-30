Habertürk
        Haberler Dünyadan Millie Bobby Brown, soyadını değiştirdi: Bon Jovi ailesinin gerçek bir üyesi oldu

        Millie Bobby Brown, soyadını değiştirdi

        Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile evli olan 'Stranger Things' yıldızı Millie Bobby Brown, yaptığı soyadı değişikliğiyle Bon Jovi ailesinin gerçek üyesi olduğunu kanıtladı

        Giriş: 30.11.2025 - 17:50 Güncelleme: 30.11.2025 - 17:51
        Soyadını değiştirdi
        Dört ay önce eşi Jake Bongiovi ile birlikte bir kız çocuğu evlat edindiklerini açıklayan 'Stranger Things' yıldızı Millie Bobby Brown, yaptığı soyadı değişikliğiyle şaşırttı.

        Millie Bobby Brown 'Stranger Things' dizisiyle çocuk oyuncu olarak ünlendi
        Millie Bobby Brown 'Stranger Things' dizisiyle çocuk oyuncu olarak ünlendi

        21 yaşındaki oyuncu, rol arkadaşı ve arkadaşı Noah Schnapp ile katıldığı bir TV programında adının 'Millie Bonnie Bongiovi' olduğunu söyledi. Böylece oyuncu, eşinin soyadını aldığını ve kendi soyadını bıraktığını duyurdu.

        Jake Bongiovi, ünlü rock yıldızı Jon Bon Jovi'nin oğlu. Sahne adı Jon Bon Jovi ile tanınan ünlü şarkıcının gerçek adı, John Francis Bongiovi. Millie Bobby Brown, böylece Bon Jovi ailesinin gerçek bir üyesi oldu. Oyuncu, mart ayında verdiği bir röportajda ilk kez ikinci adını da 'Bonnie' olarak açıklamıştı.

        Millie Bobby Brown ile rock yıldızı Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi, ilk kez 2021'de birlikteliğe başladı, iki yıl sonra da nişanlandıklarını duyurdu. Çift, Mayıs 2024'te sade bir törenle gizlice evlendi. Beş ay sonra, Toskana'da görkemli bir düğün de yaptılar.

        Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi çifti ile Bongiovi'nin annesi Dorothea Hurley ve babası Jon Bon Jovi
        Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi çifti ile Bongiovi'nin annesi Dorothea Hurley ve babası Jon Bon Jovi

        Millie Bobby Brown, ağustos ayında, eşiyle birlikte ilk çocuklarını evlat edindiklerini duyurdu. İngiliz oyuncu, "Bu yaz, evlat edinme yoluyla tatlı kızımızı kucağımıza aldık. Ebeveynliğin bu güzel yeni dönemine hem huzur hem de mahremiyet içinde başlamaktan büyük heyecan duyuyoruz" şeklinde paylaşımda bulundu.

