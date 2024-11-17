Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Milliler, Karadağ maçına hazırlanıyor - Futbol Haberleri

        Milliler, Karadağ maçına hazırlanıyor

        Galler ile dün akşam oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçının ardından Kayseri'deki kampını sürdüren A Milli Futbol Takımı, B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçı olan Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 21:50 Güncelleme: 17.11.2024 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milliler, Karadağ maçına hazırlanıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı, B Ligi 4. Grup'taki son maçında karşılaşacağı Karadağ maçının antrenmanlarına başladı.

        Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Galler müsabakasının ilk 11'inde yer alan futbolcular, salonda yenileme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki saha çalışmasına katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra top kapma ve son vuruş çalışmaları yapıldı. Son bölümde ise 7'ye 7 maç oynandı. Kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle tedavisine başlanan kaptan Hakan Çalhanoğlu, çalışmada yer almadı.

        A Milli Takım'ın bugün yaptığı idmanı TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

        Ay-yıldızlılar, yarın Karadağ'a yapacağı yolculuk öncesinde saat 11.15'te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olacak bir antrenman yapacak. A Milli Takım kafilesi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 16.00'da Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya seyahat edecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncumuz saat TSİ 19.30'da Podgorica Şehir Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        CANLI | Okan Buruk, HT Spor'da!
        CANLI | Okan Buruk, HT Spor'da!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu