Milliler, Karadağ maçına hazırlanıyor!

A Milli Futbol Takımı, B Ligi 4. Grup'taki son maçında karşılaşacağı Karadağ maçının antrenmanlarına başladı.

Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Galler müsabakasının ilk 11'inde yer alan futbolcular, salonda yenileme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki saha çalışmasına katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra top kapma ve son vuruş çalışmaları yapıldı. Son bölümde ise 7'ye 7 maç oynandı. Kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle tedavisine başlanan kaptan Hakan Çalhanoğlu, çalışmada yer almadı.