Grönland, krizin hem kanıtı hem de çözümü mü?

İklim krizi Grönland'ı benzeri görülmemiş bir oranda eritiyor ve bu da ironik bir şekilde yeşil enerji geçişine fayda sağlayabilecek kritik mineraller için fırsat yaratıyor.

Grönland, iklim değişikliğinin etkileri açısından sıfır noktası, ancak krize çözüm sağlamak için gereken metalleri tedarik etmek için de sıfır noktası olabilir.

MİLYARDERLER ARAŞTIRMAYA FON SAĞLIYOR

Görsel: Associated Press

CNN International'ın haberine göre, aralarında Jeff Bezos, Michael Bloomberg ve Bill Gates'in de bulunduğu bir grup milyarder, Grönland'ın Disko Adası ve Nuussuaq Yarımadası'ndaki vadilerin altında yüz milyonlarca elektrikli araca güç sağlayacak kadar kritik mineral bulunduğunu düşünüyor.

Kobold, Grönland'da elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerjiyi depolamak için gerekli olan nadir ve değerli metalleri bulmak amacıyla Bluejay Mining ile ortaklık kurdu.