Milyonlarca kişi Kamala Harris-Donald Trump düellosu için ekrana kilitlendi: 67 milyon kişi izledi

ABD'de 5 Kasım'da başkanlık yarışı için karşı karşıya gelecek Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dün gece ilk kez canlı yayında kozlarını paylaştı.

Harris-Trump düellosunu 67 milyon kişi izledi, bu Mayıs ayında gerçekleşen Biden-Trump düellosunu geride bıraktı.

GENÇ VE ORTA YAŞLI İZLEYİCİLERDE ARTIŞ OLDU

Harris ile Trump'ın canlı yayındaki tartışması, Biden'ın adaylıktan çekilmesine sebep olan ilk düellodan 16 milyon daha fazla kişi tarafından izlendi. Reyting verilerine göre, genç ve orta yaşlı izleyicilerde belirgin bir artış oldu.

Nielsen, tartışmanın ABC News tarafından yönetildiğini ancak 17 farklı kanalda yayınlandığını söyledi. Haziran ayındaki Trump-Biden tartışması 51,3 milyon kişi tarafından izlenmişti.