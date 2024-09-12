Milyonlarca kişi Kamala Harris-Donald Trump düellosu için ekrana kilitlendi: 67 milyon kişi izledi
ABD, Kasım ayında Donald Trump ve Kamala Harris arasında gerçekleşecek seçim yarışına hazırlanıyor. Başa baş giden seçim yarışında adaylar dün gece ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi. Reyting verilerine Trump-Harris düellosu 67 milyon kişi tarafından izlendi. Bu izlenme Biden-Trump düellosunun üzerine çıktı, ancak rekor hala 2016 yılındaki Trump-Clinton düellosunda
ABD'de 5 Kasım'da başkanlık yarışı için karşı karşıya gelecek Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dün gece ilk kez canlı yayında kozlarını paylaştı.
Harris-Trump düellosunu 67 milyon kişi izledi, bu Mayıs ayında gerçekleşen Biden-Trump düellosunu geride bıraktı.
Harris ile Trump'ın canlı yayındaki tartışması, Biden'ın adaylıktan çekilmesine sebep olan ilk düellodan 16 milyon daha fazla kişi tarafından izlendi. Reyting verilerine göre, genç ve orta yaşlı izleyicilerde belirgin bir artış oldu.
Nielsen, tartışmanın ABC News tarafından yönetildiğini ancak 17 farklı kanalda yayınlandığını söyledi. Haziran ayındaki Trump-Biden tartışması 51,3 milyon kişi tarafından izlenmişti.
Trump-Harris düellosu 84 milyon kişinin izlediği Trump ile Hillary Clinton'ın 2016'daki ilk karşılaşmasındaki rekor izleyici sayısına ulaşamadı. Biden ve Trump arasındaki 2020'deki ilk tartışma 73,1 milyon kişiye ulaştı.
Diğer yandan, Dünyaca ünlü komedi dizilerinde Seinfeld'in finali 76,3 milyon kişi, Friends'in finali 52,5 milyon kişi tarafından izlenmişti.
Nielsen verilerine göre, genç ve orta yaşlı izleyicilerde belirgin bir artış oldu ve 18-49 yaş aralığındaki yetişkinler, Harris'in Trump ile tartışmasını izlemek için ekran başına geçti.
ABD basınında yer alan haberlerde Harris'in tartışmayı kazandığı yaygın olarak görüldü. CNN'in tartışmayı izleyenler arasında yaptığı anlık ankete göre, izleyicilerin yüzde 63'ü Harris'in daha iyi performans gösterdiğini, yüzde 37'si Trump'ın daha iyi performans gösterdiğini söyledi.
Trump'ın seçim ekibi ise düellonun kazananın Trump olduğuna ilişkin paylaşımlar yaptı.
İki başkan adayı arasında şu anda başka bir tartışma planlanmadı, ancak Harris'in ekibi bir münazara daha talep etti. Trump ise henüz tartışma fikrine olumlu yaklaşmıyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.