Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın özel haberine göre Veysel Şahin grubuna yönelik yapılan sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan eski futbolcu Gürcan Çarkçı, mahkeme tarafından 8.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis kararı üzerine Gürcan Çarkçı kaçarak izini kaybettirdi.

'GÖZALTI YAPIP 1 MİLYON LİRA RÜŞVET ALDILAR'



Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde görevli 2 polis memuru, Gürcan Çarkçı'yı gözaltına aldı. İddiaya göre, polis memurları, Çarkçı'yı 1 milyon lira rüşvet karşılığında serbest bıraktı.

YENİDEN YAKALAYIP İKİNCİ KEZ RÜŞVET İSTEDİLER



Evinden ayrılarak Bakırköy'de bir otele yerleşen Gürcan Çarkçı ve kardeşi Serkan Çarkçı, aynı polisler tarafından otelin çıkışında yeniden yakalanarak gözaltı işlemi yapıldı. İddiaya göre polisler, Çarkçı kardeşleri "Bize her ay 1 milyon lira vereceksin" diyerek serbest bıraktı.

KARGOYLA ŞİKAYETÇİ OLDU



Polislerin sürekli kendisinden 1 milyon lira rüşvet istemesi üzerine Gürcan Çarkçı, kargo yoluyla avukatı Murat Sultansu'ya bir şikayet mektubu gönderdi. Avukat Sultansu da bu mektubu Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

OPERASYON TALİMATI MUSTAFA ÇALIŞKAN'DAN



İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne rüşvet almakla suçlanan polislerin yakalanması talimatını verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü 3. katta bulunan Gasp Büro Amirliği ekipleri, aynı binanın giriş katında bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne operasyon düzenleyerek polis memurları M.D. ve H.Y.'yi gözaltına aldı.

Haklarında hapis kararı bulunan Gürcan ve Serkan Çarkçı kardeşlerin de yakalanması için operasyonlara devam ediliyor.

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