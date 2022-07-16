Mimarlık taban puanları 2022: Mimarlık bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınavının 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmesinin ardından üniversite hayali kuran adaylar gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TYT, AYT, YDT sınav sonuçları yapılan resmi açıklamaya göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Peki Mimarlık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte Mimarlık taban puanları...

MİMARLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile 2022 YKS sonuçlarının 20 Temmuz günü açıklanacağı duyurulmuştu. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday Mimarlık taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. 2022 Mimarlık bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması henüz belli olmadı, fakat son 4 yılın puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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