Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mimovic, Fenerbahçe'nin 6. Sırp futbolcusu oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Mimovic, Fenerbahçe'nin 6. Sırp futbolcusu oldu

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic, sarı-lacivertlilerin tarihindeki 6. Sırp futbolcu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'nin 6. Sırp'ı Mimovic oldu!
        ABONE OL

        Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler Diego Carlos, Anderson Talisca, Milan Skriniar'ın ardından Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.

        2024 yılından itibaren Kızılyıldız A takımında forma giyen Sırp futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Mimovic, aynı zamanda Fenerbahçe'nin 6. Sırp futbolcusu oldu.

        Sarı-lacivertli takımın ilk Sırp futbolcusu, 2006-2007 sezonu öncesi transfer edilen Mateja Kezman’dı. Kezman, ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı. Ağustos 2012’de Juventus’tan kadroya dahil olan Milos Krasic ise ilk sezonunda bekleneni veremezken, daha sonra kendisiyle yollar ayrıldı.

        2015-2016 sezonunda ise Lazar Markovic, kiralık olarak transfer edildi. Markovic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 21 maçta forma giyebildi. Kanarya, 2023 yazında ise Sırp yıldız Dusan Tadic’i renklerine bağladı. Tadic'in ardından bu sezon başında Filip Kostic de kadroya dahil oldu.

        Mevcut kadroda 3 Sırp futbolcu yer alırken, kulüp tarihinde en fazla Sırp futbolcu bu dönemde bir araya geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Kahvaltı için en uygun zaman
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası