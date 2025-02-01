Mimovic, Fenerbahçe'nin 6. Sırp futbolcusu oldu

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler Diego Carlos, Anderson Talisca, Milan Skriniar'ın ardından Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.

2024 yılından itibaren Kızılyıldız A takımında forma giyen Sırp futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Mimovic, aynı zamanda Fenerbahçe'nin 6. Sırp futbolcusu oldu.

Sarı-lacivertli takımın ilk Sırp futbolcusu, 2006-2007 sezonu öncesi transfer edilen Mateja Kezman’dı. Kezman, ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı. Ağustos 2012’de Juventus’tan kadroya dahil olan Milos Krasic ise ilk sezonunda bekleneni veremezken, daha sonra kendisiyle yollar ayrıldı.

2015-2016 sezonunda ise Lazar Markovic, kiralık olarak transfer edildi. Markovic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 21 maçta forma giyebildi. Kanarya, 2023 yazında ise Sırp yıldız Dusan Tadic’i renklerine bağladı. Tadic'in ardından bu sezon başında Filip Kostic de kadroya dahil oldu.

Mevcut kadroda 3 Sırp futbolcu yer alırken, kulüp tarihinde en fazla Sırp futbolcu bu dönemde bir araya geldi.