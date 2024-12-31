Mina Demirtaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?
TV8'in yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. 31 Aralık Salı akşamı yayınlan bölümde, ünlü isimler sahneye çıkarak unutulmaz performanslar sergiliyor. Programın konuklarından biri de Kızıl Goncalar dizisinde "Zeynep" karakterine hayat veren Mina Demirtaş oldu. Peki, Mina Demirtaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...
O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle gündeme geldi. Yarışmada, ünlü isimler sahneye çıkarak izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Bu yılın dikkat çeken konukları arasında, Kızıl Goncalar dizisinin Zeynep’i olarak tanınan Mina Demirtaş da yer alıyor. İşte Mina Demirtaş hayatı ve kariyeri...
MİNA DEMİRTAŞ KİMDİR?
Mina Demirtaş, 2005 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2021'de "Akif" filmi ile oyunculuk kariyeri başladı. 2022 yılında "Kabahat" filminde başrolü oynadı. 2023 yılında "Kızıl Goncalar"da rol almaya başladı.
2021 yılında Akif filmiyle oyunculuk kariyerine başlayan Mina Demirtaş, O Ses Türkşye Yılbaşı özel programına katılmadan önce verdiği röportajda piyano çaldığından bahsetti. Genç yaşında Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Türkan Şoray" Ödülü kazananan genç yıldız umut veren, gelecek vadeden oyuncu ödüllerine de sahip.
MİNA DEMİRTAŞ'IN OYNADIĞI FİLMLER
Akif
Kabahat
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