Mine Tugay, yoga yaptığı anların videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.



Tugay'ın bir takipçisi videoya, "Mine hanım fizik kurallarına meydan okumuşsunuz" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ben yapmaya kalksam kolumu bacağımı kırardım herhalde" yorumunu yaptı.

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