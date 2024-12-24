Mine Tugay, fotoğraflarına gelen eleştirilere sessiz kalmadı
Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarına gelen eleştirilere sessiz kalmadı; "Şeklimi beğenmediyseniz, takipten çıkabilirsiniz"
Mine Tugay, sosyal medya hesabında evinde çekilen birkaç fotoğrafını takipçileriyle kırmızı kalp emojisi eşliğinde paylaştı.
Ancak Mine Tugay'ın paylaşımlarına bazı takipçilerinden eleştirel yorumlar geldi.
Bir takipçisi, "Bu kadın neden böyle?" şeklinde yorum yapınca, Mine Tugay şu şekilde yanıt verdi: "Sen neden öyleysen, ondan böyle"
Bir diğer takipçi, "Dizinizde çok yaşlı çıkmışsınız, yanlış makyaj" diye eleştirdi. Mine Tugay; "Bazen yaşlı da olabiliyorum" diyerek cevap verdi.
Bir takipçi de, "Kadıncağız ne şekillere girmiş, size selfie yapacak diye" şeklinde yorum yaptı. Mine Tugay ise "Şeklimi beğenmediyseniz, takipten çıkabilirsiniz" diyerek tepki gösterdi.
Fotoğraflar: Instagram