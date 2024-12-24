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        Haberler Magazin Mine Tugay, fotoğraflarına gelen eleştirilere sessiz kalmadı - Magazin haberleri

        Mine Tugay, fotoğraflarına gelen eleştirilere sessiz kalmadı

        Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarına gelen eleştirilere sessiz kalmadı; "Şeklimi beğenmediyseniz, takipten çıkabilirsiniz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 08:35 Güncelleme: 24.12.2024 - 08:35
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        Mine Tugay, sosyal medya hesabında evinde çekilen birkaç fotoğrafını takipçileriyle kırmızı kalp emojisi eşliğinde paylaştı.

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        Ancak Mine Tugay'ın paylaşımlarına bazı takipçilerinden eleştirel yorumlar geldi.

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        Bir takipçisi, "Bu kadın neden böyle?" şeklinde yorum yapınca, Mine Tugay şu şekilde yanıt verdi: "Sen neden öyleysen, ondan böyle"

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        Bir diğer takipçi, "Dizinizde çok yaşlı çıkmışsınız, yanlış makyaj" diye eleştirdi. Mine Tugay; "Bazen yaşlı da olabiliyorum" diyerek cevap verdi.

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        Bir takipçi de, "Kadıncağız ne şekillere girmiş, size selfie yapacak diye" şeklinde yorum yaptı. Mine Tugay ise "Şeklimi beğenmediyseniz, takipten çıkabilirsiniz" diyerek tepki gösterdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #mine tugay
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