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        Haberler Magazin Mine Tugay son pozuyla göz kamaştırdı! Ünlü güzele sevenlerinden beğeni yağdı!

        Mine Tugay son pozuyla göz kamaştırdı! Ünlü güzele beğeni yağdı!

        Medcezir dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Mine Tugay, son olarak Yalı Çapkını dizisinde boy göstermişti. Sosyal medyanın merceğinde olan ünlü isim yayınladığı gönderileriyle sevenlerinden tam not almayı başardı. İşte Mine Tugay'ın son pozları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:05
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        Medcezir dizisi ile adını duyuran ve sonrasında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Zalim İstanbul gibi pek çok yapımda yer alan Mine Tugay, son olarak başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Defne karakteriyle boy göstermişti.

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        Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de magazin gündeminde adından söz ettiren güzel isim Mine Tugay, son pozuyla yine gönülleri feth etti.

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        Instagram hesabında 4.1 milyon takipçisi olan Mine Tugay, yayınladığı son pozuna "Memories" notunu düştü. Güzel isim kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

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        Mine Tugay'ın beyazlar içerisinde verdiği son pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü ismin sevenleri: "Kraliçe resmen", "Kızıl güzellik", "Güzelliğiniz dillere destan" gibi yorumlar yaptı.

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        İşte Mine Tugay'ın son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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