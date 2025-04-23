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        Haberler Gündem 3. Sayfa Minguzzi vahşete kurban gitmeseydi bugün 15 yaşına girecekti! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Minguzzi vahşete kurban gitmeseydi bugün 15 yaşına girecekti!

        İstanbul Kadıköy'de bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti, Türkiye'nin yüreğini dağladı. Minguzzi'nin 23 Nisan'da doğduğu ve yaşasaydı bugün 15 yaşına gireceği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:16
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        Vahşete kurban gitmeseydi bugün 15 yaşına girecekti!
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        İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, vahşet kurbanı oldu.

        Minguzzi'nin ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada 2 sanık geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı.

        DOSYA ORGANİZA SUÇLAR'DA

        Minguzzi ailesine yönelik tehditte bulunan çocuklar ile cinayeti işleyen 2 çocuk arasında bağlantı tespit edilince de tehditle ilgili soruşturma dosyası organize suçlar şubesine gönderildi.

        "BİR YAPI, BİR ORGANİZASYON BU"

        Davanın başladığı gün, Minguzzi'nin mezarına yönelik bir saldırı meydana gelirken, ailenin de üst üste tehdit edildiği ortaya çıktı.

        Ailenin avukatı Dr.Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada, "Kendilerini canilerin yakını olduğunu söyleyen bir yapı bir organizasyon bu. Bu tehditlere devam ediyorlarsa demek ki yargıyı hukuku tanımıyorlar. Bu insanların acilen bulunması gerekiyor. Bu yapının üzerine gidilmesi gerekiyor. Neden böyle oluyor? Anne baba yok, eğitim yok, anne babalarının bu konuda bir ferasetli yaklaşımı yok. Sorumlulukları ve ebeveyn sorumluluğu yok. Tamamen sokakta kalmış çocuklar. Suç örgütlerinin ağına düşüyorlar. Çünkü orada para var, araba var, lüks yaşam var. Kriminalize oluyorlar, suç makinesine dönüşüyorlar. Bu çocuklar suç örgütlerinin ağına düşmüş kriminalize olmuş çocuklar. Suç örgütleri genelde yaş küçüklüğü olduğu için bu çocukları kullanıyor" ifadelerini kullandı.

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        NE OLMUŞTU?

        Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

        Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı.

        Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmiş, 67 yaşındaki şüpheli D.A'nın "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı.

        Cinayete ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava ise 8 Mayıs'a ertelenmişti.

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