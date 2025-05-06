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        Haberler Gündem HT Trend Minibüs şoförü, direksiyonda kitap okurken görüntülendi

        Minibüs şoförü, direksiyonda kitap okurken görüntülendi

        Mardin'de seyir sırasında kitap okuyan minibüs şoförü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 17:03 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:03
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        Direksiyon başında kitap okurken görüntülendi
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        Artuklu ilçesinde şehir içi yolcu minibüsü şoförü, seyir sırasında direksiyonun üzerine bıraktığı ders kitabını okudu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından inceleme başlatan Mardin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, şoförün işine son verdi.

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