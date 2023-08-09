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        Haberler Gündem Minibüs ücretlerine zam 2023: İstanbul'da minibüs ücretleri ne kadar oldu, ne zamandan itibaren geçerli olacak?

        Minibüs ücretleri ne kadar oldu? Minibüs ücretlerine zam geldi!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısı sonrasında toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Yapılan zamdan minibüs ücretleri de etkilendi. Güncellenen yeni ve zamlı minibüs ücretlerini haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 09:54
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME), 8 Ağustos'ta zam gündemiyle toplandı. Yapılan zam sonrasında minibüs ücretleri de güncellendi. Peki, İstanbul'da minibüs ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte 2023 İstanbul minibüs ücretleri zammı...

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        TOPLU ULAŞIMA ZAM!

        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapıldı. İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

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        TOPLU ULAŞIM ZAMMI SONRASI TAM VE ÖĞRENCİ AKBİL BİLET FİYATLARI

        İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

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        ZAM SONRASI MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.

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