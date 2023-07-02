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Minibüs Van Gölü’ne uçtu: 11 yaralı

Van Gölü'nde facia yaşandı. Kontrolden çıkan minibüs Van Gölü'ne uçtu. Minibüsteki 11 yolcu yaralandı.

Minibüs Van Gölü’ne uçtu: 11 yaralı
İHA

Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkarak Van Gölü’ne uçan minibüsteki 11 kişi yararlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası önünde meydana geldi. H.P. yönetimindeki minibüs kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçtu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Yaralılar minibüsten çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ise göle dalış yaparak kimsenin kalıp kalmadığını araştırdı.

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