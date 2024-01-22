Minik Göktuğ’un bağış kumbarasını çalan hırsız yakalandı Bursa'da SMA hastası bebek için yapılan bağışların toplandığı kumbarayı çalan hırsız yakalandı.

Karacabey’de yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Göktuğ bebeğin tedavisi için Mudanya ilçesinde bir marketin kasasına bağış kumbarası yerleştirilmişti. S.T. (68), müşteri gibi geldiği markette kumbarayı alıp montunun cebine koyarak uzaklaştı. Hırsızlık olayı üzerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Çok sayıda güvenlik kamerası incelenerek, hırsızın S.T. olduğu tespit edildi.

Kimlik tespitinin ardından S.T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.