- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Kırklareli Merkez'de geçtiğimiz Mart ayında kuzeni Zeynep Esin'i başına tuğla ile vurarak öldüren Kerem S.'nin mahkemedeki yargılanmasında çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı. İlk olarak Zeynep Esin'i iterek yere düşürdüğünü, başına tuğla ile vurmadığını söyleyen Kerem S., aynı mahkemede daha sonra olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.
POLİSTEN KAÇMIŞ
Cinayetin meydana geldiği gün babasına ait arabayla Kırklareli'de gezintiye çıktığını söyleyen Kerem S. daha sonra polis ekipleri tarafından durdurulunca at arabasını bırakıp kaçtığını söyledi. Kerem S. polis tarafından aranması olduğu için polisten kaçtığını belirterek, at arabasını da polise yakalattığı için babasından dayak yediğini, bu nedenle de cinayet günü moralinin bozulduğunu söyledi.
KOLUNDAKİ YAZA İZLERİ
Kerem S.'nin mahkemede kolundaki çizik ve yara izleriyle ilgili soruya ise, "Babam bana tokat atınca sinirlendim. Duvarı yumrukladım. Daha sonra da kolumu jilet ile kestim. Elim ve kolumdaki yaraların nedeni bu sebepler" dediği belirtildi.
OLAYDAN ÖNCE İLAÇ VE ALKOL ALMIŞ
Kerem S.'nin cinayetten önce çöpten bulduğu sakinleştirici ilaçları içtiği ve ardından da alkol aldığını söylediği öğrenildi. Zanlı, aldığı alkol ve ilaçların etkisiyle olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü.
ZEYNİP'İ ŞÜPHE ÇEKMEMEK İÇİN ALMIŞ
Polis tarafından aranması olduğu için kuzeni Zeynep'i yanına aldığını belirten Kerem S.'nin, daha sonra mahalle bakkalından alkol satın aldığı ve içtiği alkolün de etkisiyle algılarını kaybettiğini söylediği belirtildi.
ÇELİŞEN İFADELER VERMİŞ
Öte yandan Kerem S.'nin mahkemede birbirini tutmayan ifadeler verdiği öğrenildi. İlk başlarda alkol aldığı için olay anını hatırlamadığını söyleyen Kerem S.'nin, aynı yargılamanın sonuna doğru Zeynep'in başına tuğla ile vurmadığını, ittirdiğini söyleyerek bu anları net bir şekilde hatırlaması dikkat çekti.
EŞİNE BENZETMİŞ
Tüm bunların yanı sıra cinayetle ilgili Kerem S.'nin söylediği en dikkat çeken kısım ise Zeynep'in öldürülme anı oldu. Kerem S.'nin metruk binaya Zeynep'le nasıl gittiğini hatırlamadığını ancak daha sonra Zeynep'i boşanmak üzere olduğu eşi T.S'ye benzettiği öğrenildi. Kerem S.'nin ifadesinde "Zeynep'i eşime benzetmiş olabilirim. Eşim sandığım Zeynep'e boşanma ile ilgili bir şeyler söyledim. Çocuğumun olduğunu, neden benden ayrılmak istediğini sordum" dediği öğrenildi.
"TUĞLA İLE VURMADIM"
Öte yandan başına aldığı darbelerle öldürülen Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurmadığını iddia eden zanlının olay yerinde bulunan kanlı tuğlayla ilgili soruya, "Başını çarpmasından kaynaklı olabilir" şeklinde cevap verdiği öğrenildi. Yaşanan bunca gelişmelere rağmen zanlının cinayetten dolayı pişman olduğunu ve tutuksuz yargılanmak istediğini söylediği öğrenildi. Ancak mahkeme, Kerem S'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.