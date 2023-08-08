5 yaşındaki Zeynep'in ölümüne neden olan sürücüye jet tahliye Başkent'te evinin önünde otomobilden inip yola çıkan 5 yaşındaki Zeynep Ela Bülbül, bir servis minibüsünün çarpmasının ardından feci şekilde hayatını kaybetmişti. Olayda tutuklanan servis şoförünün ise "hız sınırını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak" kuralını ihlal ettiği belirlenmişti. İkinci derecede kusurlu bulunan sürücü ise tahliye edildi. Aile de ilk duruşmada verilen karara itiraz etti

Ankara'da evinin önünde otomobilden inip yola çıkan Zeynep Ela Bülbül'e (5) çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan servis minibüsünün sürücüsü İsmail A. (58), 2 hafta sonra ilk duruşmada tahliye edildi.

DHA'da yer alan habere göre kaza raporunda 'hız sınırını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak' kuralını ihlal ettiği için ikinci derece kusurlu bulunan sürücü hakkında 15 gün içinde iddianame düzenlenip, tahliye kararı verilmesine aile tepki gösterdi.

Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 3771'inci Cadde´de 21 Temmuz günü Cennet Bülbül, otomobiliyle evinin önünde yol kenarında durdu. Otomobilden inip yola çıkan Zeynep Ela'ya, İsmail A. yönetimindeki servis minibüsü çarptı. Zeynep Ela, kaza yerinde kaybetti. Cennet Bülbül'ün, kızının cansız bedeni başındaki feryatları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kazanın ardından tutuklanan sürücü İsmail A. hakkında 2 hafta içinde 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenip, dava açıldı. Dava dosyasında polisin kaza raporu da yer aldı. Raporda minibüsün hızının takometreye göre 70 kilometre olduğu, İsmail A.'nın 'hız sınırını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak' kuralını ihlal ettiği için ikinci derece kusurlu olduğu belirtildi. İLK DURUŞMADA TAHLİYE Tutuklu sürücü İsmail A., adli tatil olması nedeniyle nöbetçi 72'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. İsmail A. savunmasında hızının yaklaşık 30- 35 kilometre olduğunu ileri sürerek, "Her zaman geçtiğim kontrolsüz kavşak var. 2'nci vitese düşerek, kavşağı kontrollü bir şekilde geçtim. Daha sonra bir kadının çığlık sesini duydum. Çocuğa nasıl çarptığımı görmedim, bilmiyorum. Kazada kusurum yoktur, beraatımı istiyorum" dedi. REKLAM

Mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma tutanağında sanığın tahliye gerekçesi, "Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, duruşmada alınan mağdur ve müşteki beyanları, sanığın delilleri karartma veya değiştirme şüphesinin kalmamış olması, mağdur ve müştekinin şikayetlerinin olmaması" şeklinde yer aldı. ACILI ANNENİN TEPKİSİ Cennet Bülbül, kızının ölümünden 15 gün sonra iddianame hazırlanıp, sanığın tahliye edilmesine ve şikayetçi olmalarına rağmen, tutanağa şikayetçi olmadıklarının yazılmasına tepki gösterdi. Bülbül, "Ben daha acımı yaşayamamışken bunlarla karşılaşmak, böyle şeylerle muhatap olmak bir anne için ne kadar acı. Daha asfaltta kanı kurumadan, daha ben o yoldan geçerken gözlerimi bile açık tutamadan, yola bakmaya tahammül bile edemeden alelacele insanların böyle yargılamalar yapmasına, bir şeyleri apar topar çözmeye çalışmasını anlamıyorum. 5 yaşında bir kız çocuğu; dünya tatlısı, dünya masumu. Ben çocuğuma oyuncak beğenecekken, elbiseler beğenecekken şimdi mezar taşı beğeniyorum, 'acaba hangisi olur, hangisinde rahat eder' diye. Gözlerimi kapattığım anda o olay gözümün önünden geçiyor. O otobüs, o otobüsün sesi, durmayışı, çocuğum için hiçbir çaba göstermeyişi, aniden altına alışı. Bunların hiçbiri gözümün önünden gitmiyor. Yaşadığım travmayı nasıl açıklayabilirim, nasıl çözebilirim bilmiyorum. Sadece hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Çünkü bir tane daha evladım var" dedi. REKLAM