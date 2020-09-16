DHA

Bursa'da miras yüzünden çıkan 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan Abdulsamet Ö. (19) yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gürsu ilçesi İğdir Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvede, miras davası nedeniyle husumetli olan Abdulsamet Ö. ve Ekrem Çalım (75) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Abdulsamet Ö., yanında getirdiği tabanca ile önce Ekrem Çalım'a ardından da olaya müdahale eden onun uzaktan akrabalarına ateş etti.

Ekrem Çalım, Yunus Çiğhan, Cemil Tetik ve Mehmet Tutak kanlar içinde yere yığıldı. Abdulsamet Ö. motosikletiyle kaçtı. İhbar üzerine mahalleye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ekrem Çalım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Çiğhan, Tetik ve Tutak ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdulsamet Ö.´nün yakalanması için kent genelinde çalışma başlattı. Ekipler, Abdulsamet Ö.´nün Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Saat 05.30 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, Abdulsamet Ö.'yü yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise cinayette kullanılan tabanca ele geçirildi.