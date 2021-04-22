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Mircea Lucescu'dan Avrupa Süper Ligi projesine sert tepki

Ukrayna 1. Futbol Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun amatör ruhuna büyük darbe vuracağını söyledi

Mircea Lucescu'dan Avrupa Süper Ligi projesine sert tepki

Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'da görev yapması nedeniyle Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Rumen teknik adam, Avrupa Süper Ligi girişimine yönelik gelişmeleri, AA muhabirine değerlendirdi.

Mircea Lucescu, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurucu üyeliğinde başlatılan ve futbol dünyasında ciddi bir tartışmaya neden olan Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıktığını ifade ederek, ''Futbol, futbol olarak kalmalı. Yapılmak istenen proje, bu güzel oyunun ruhunu öldürür. Futbol bir mücadeledir, rekabettir. Burada güçlü takımların yanında küçük takımlar da olmalı. Diğer takımlar olacak ki heyecan yaşansın.'' diye konuştu.

''FUTBOL HERKES İÇİN OLMALI''

Futbolun geçmişte İngiltere'de maden işçileri tarafından oynandığını hatırlatan 75 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, bu sporun ABD'li zengin yatırımcıların oyuncağı haline gelmesini istemediğini kaydetti.

''Futbol elit insanlar için değil herkes için olmalı '' diyen Lucescu, ''80 yaşındaki emekli bir adam da fabrikada çalışan işçi de üniversitede okuyan öğrenci de stada gidip maç izleyebilmeli. Futbol aristokratların, zenginlerin oyunu olamaz. ABD'liler bunu Super Bowl gibi şov oyunu sanıyorlar. Bunun adı futbol; Super Bowl değil. Futbolun ruhu tribünlerdeki o dar gelirli insanların içinde.'' değerlendirmesinde bulundu.

''ÖZEL BİR GRUP OLUŞTURUP, SADECE PARAYA ODAKLANACAKLAR''

Galatasaray'ı çalıştırdığı 2000 yılında Real Madrid'i eleyerek sarı-kırmızılı ekibe tarihinin tek UEFA Süper Kupa zaferini yaşattığını hatırlatan Lucescu, ''Galatasaray'ın Real Madrid'i yenerek Süper Kupa'yı kazanması inanılmazdı. İşte bu zaferleri, bu keyfi ve heyecanı, Avrupa Süper Ligi'nde göremeyiz. Çünkü sadece büyük takımları alacaklar ve diğerlerini dışlayacaklar. Özel bir grup oluşturup, sadece paraya odaklanacaklar.'' ifadelerini kullandı.

Rumen teknik adam, kariyerindeki en uzun teknik direktörlük serüvenini yaşadığı (2004-16) Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 2008-09 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmıştı.

Lucescu, Şampiyonlar Ligi'nde çalıştırdığı takımlar arasında ise Shakhtar Donetsk'i 2010-11, Galatasaray'ı 2000-01 ve Inter'i 1998-99 sezonlarda çeyrek finale çıkararak turnuvadaki en başarılı derecelerini elde etti.

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