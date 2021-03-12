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MIS-A sendromu nedir? MIS-A sendromu belirtileri nedir? MIS-A sendromu tedavi edilebilir mi?

Covid-19 salgını hayatın her alanını etkilemeye devam ediyor. Aşı çalışmalarıyla salgının yayılma hızının durdurulmaya çalışılırken Bilim Kurulu üyeleri tarafından açıklanan MIS-A sendromu merak uyandırdı. Koronavirüs geçiren kişilerde görülebilen MIS-A sendromu nedir? MIS-A sendromu belirtileri nedir? MIS-A sendromu tedavi edilebilir mi?

MIS-A sendromu nedir? MIS-A sendromu belirtileri nedir? MIS-A sendromu tedavi edilebilir mi?

Bilim Kurulu üyeleri Koronavirüs hastalığını atlatan vatandaşları MIS-A sendromuna karşı uyardı. Covid-19'a yakalanan ancak hastalığı atlatan hastalarda ortaya çıkabilen MIS-A sendromu araştırılıyor. MIS-A sendromu nedir? MIS-A sendromu belirtileri nedir? MIS-A sensorumu tedavi edilebilir mi?

MIS-A SENDROMU NEDİR?

Prof. Dr. Yavuz, "Çok nadiren de olsa Covid geçirdikten sonra erişkinlerde de ilk olarak çocuklarda tanımlanan Multisistem Inflamatuar Sendrom (MIS-C) benzeri tablo görülebiliyor. MIS-A olarak tanımlanan bu hastalığın şimdilik çok nadir olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ancak Covid geçirdikten birkaç ay sonra yüksek ateş, halsizlik, tansiyon düşüklüğü gibi belirtiler görülebiliyor ve vücutta birçok yeri etkileyebiliyor. Zamanında tedavi edilmezse ağırlaşabiliyor. Bu nedenle bu sendromun da bilinmesinde fayda var" dedi.

Şu andaki bilgilerle nedeninin tam olarak açıklanamadığına da işaret eden Prof. Dr. Yavuz, "Covid'i ağır ya da hafif geçirmiş olması fark etmiyor. Genelde çok yaşlılarda da görmüyoruz. Daha genç yaş grubundaki hastalarda görüyoruz. Hafif de olsa Covid geçirdikten birkaç ay sonra çok yüksek ateş, aşırı inflamatuar yanıt dediğimiz inflamatuar parametrelerinin artmış olduğu, ishalin de eşlik edebildiği hastalar. Çünkü gastrointestinal sistem de (sindirim sistemi) etkilenebiliyor bu hastalıktan. Bazılarında ise kalp etkilenebiliyor" şeklinde konuştu.

MIS-A SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüksek ateşin yanı sıra halsizlik ve tansiyon düşüklüğünün en önemli belirtiler arasında yer aldığını da belirten Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Covid geçirdikten sonra bu belirtileri olan kişilerin mutlaka hekime başvurması gerekiyor. Çünkü tedavi gerektiren bir hastalık bu. Nedeni konusunda çok yoğun çalışmalar halen devam ediyor. Ama sadece çocuklarda olduğu düşünülüyordu, şu anda erişkinlerde de olduğunu biliyoruz. Tedavide ise artmış inflamasyon yanıtın baskılanması, kontrol altına alınması hedefleniyor. Onun için de pek çok ilaç seçeneğimiz var. Antiinflamatuar ilaçlar başta geliyor. Ayrıca IVIG gibi (damar içi imminoglobülin tedavisi) seçeneklerimiz de var. Çocuk hastalarda da zaten IVIG kullanılıyor."

MIS-C - A TEDAVİSİ NEDİR?

"Şu ana kadar gördüğümüz vakalar da kısa süre içerisinde toparladı ve iyileşti" diyen Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle noktaladı: "O kadar az vaka tanımlandı ki, genelleme yapmak gerçekten çok zor. Ama Kovid'den iyileştikten birkaç ay sonra ortaya çıkabiliyor, diyebiliriz. Covid sonrası sendromlardan biri olarak bu da literatürde yerini aldı. Covid geçirip iyileştikten sonra artmış inflamatuar yanıt oluyor. Büyük olasılıkla Covid'e karşı oluşan antikor yanıtının tetiklediği bir durum. Kalbe zarar verebiliyor, karaciğere zarar verebiliyor hastalık. O yüzden de bu belirtileri olanların hekime başvurması, tedavide inflamasyonun baskılanması ile organların korunmasını sağlıyor."

MIS-C SENDROMU NEDİR?

MIS-C hastalığı koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten 4-6 hafta sonra çocuklarda ortaya çıkıyor. Belirgin şekilde yüksek ateş, birçok organda fonksiyon bozuklukları ve yüksek inflamasyon markerları ile seyrediyor. Nedeni tam bilinmeyen hastalığın altında otoimmün etiyoloji olabileceği düşünülüyor. Bu çocuklarda yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, ishal, baş ağrısı, belirgin şekilde yorgunluk, halsizlik, bilinçte bozulma görülüyor. Aynı zamanda hastaların kan değerlerinde inflamasyon belirteçleri dediğimiz parametrelerde (CRP, Ferritin gibi) ciddi yükseklikler oluyor.

Hastalık koronavirüs hastalığı sırasında görülen sitokin fırtınası dediğimiz durumdan da bazı özellikleri ile ayrılıyor. Artık herkesin bildiği gibi koronavirüs enfeksiyonunda kandaki lenfosit sayıları düşüyor ama MIS-C olgularında lenfositlerdeki düşüklük çok daha belirgin oluyor. Ayrıca hastalık ‘Kawasaki Sendromu’na da benziyor fakat ondan da görülme yaşının daha büyük çocuklarda da olması ile ayrılıyor.

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