Mısır fiyatları gerçekleşen son Kabine toplantısının ardından tekrar gündeme geldi. Kabine toplantısının ardından kamera karışısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan mısır fiyatlarına da değinirken, hasat zamanı yaklaşan mısır alım fiyatları netleşmiş oldu. Peki Mısır alımı fiyatları ne kadar, kaç para oldu 2022? İşte mısır fiyatları