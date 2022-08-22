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Mısır alımı fiyatları ne kadar, kaç para oldu 2022? Cumhurbaşkanı Erdoğan mısır alım fiyatlarını açıkladı!

Kabine toplantısında birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mısır üreticilerine bir müjde geldi. Mısır fiyatlarının bu sene ne kadar olacağı merak konusu olurken Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatlarını güncelledi. Peki Mısır alımı fiyatları ne kadar, kaç para oldu 2022? İşte güncel mısır fiyatları...

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  • Mısır alımı fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? Cumhurbaşkanı Erdoğan mısır alım fiyatlarını açıkladı!

    Mısır fiyatları gerçekleşen son Kabine toplantısının ardından tekrar gündeme geldi. Kabine toplantısının ardından kamera karışısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan mısır fiyatlarına da değinirken, hasat zamanı yaklaşan mısır alım fiyatları netleşmiş oldu. Peki Mısır alımı fiyatları ne kadar, kaç para oldu 2022? İşte mısır fiyatları
  • Mısır alımı fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? Cumhurbaşkanı Erdoğan mısır alım fiyatlarını açıkladı!

    MISIR ALIM FİYATLARI NE KADAR, KAÇ PARA OLDU?

    Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mısır fiyatlarına da değindi. Yaptığı açıklamada:
  • Mısır alımı fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? Cumhurbaşkanı Erdoğan mısır alım fiyatlarını açıkladı!

    Bu vesile ile mısır üreticilerimize bir müjde vermek istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisimiz hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır.

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