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        Haberler Dünya Ortadoğu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Filistin devleti kurulmalı

        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Filistin devleti kurulmalı

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin devletinin kurulması gerektiğini ve kurulacak bu devletin silahsızlandırılmış ve NATO ya da Birleşmiş Milletlere (BM) ait güçlerin garantörlüğünde olmasına hazır olduklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 19:46 Güncelleme: 24.11.2023 - 19:47
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        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Filistin devleti kurulmalı
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        Mısır resmi ajansı MENA'ya göre Sisi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile başkent Kahire'de Gazze'deki durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

        Sisi ile konuk başbakanlar görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

        Mısır Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada, görüşmede daha fazla esir takası yapılması ve insani yardım girişinin sağlanması için çatışmalara verilen insani aranın uzatılması konusunun ele alındığını kaydetti.

        "GÜVENLİ BÖLGELER OLUŞTURULMALI"

        Gazze'de güvenli bölgelerin oluşturulması konusunu görüştüklerini ifade eden Sisi, "Biz sadece Gazze Şeridi'nin güneyinde değil, kuzeyinde ve orta kesiminde de evsiz kalanların yaşayabileceği güvenli bölgeler oluşturulmasından bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Filistinlilerin Gazze'den tehcirinin sözde kalmayıp insanları bulundukları yerlerde yaşayamaz hale getirerek bilfiil gerçekleştirildiğini vurgulayan Sisi, "Mısır olarak buna (tehcire) izin vermeyeceğiz. Biz, 9 milyon göçmeni ülkeye aldık. Bu kişilerin geldiği Suriye, Libya, Yemen, Irak, Sudan gibi ülkelerde emniyet sorunları vardı. Ancak Gazze'de durum farklı. O nedenle biz tehciri de Filistin meselesinin tasfiyesini de kabul etmiyoruz." diye konuştu.

        "SAVAŞLARIN TEMEL SEBEBİ, FİLİSTİN DEVLERİNİN KURULAMAMASI

        Geçen 17-20 yıl içinde İsrail ile Filistinliler arasında 5 çatışma yaşandığını bu çatışmalarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 27 bin Filistinlinin öldüğünü söyleyen Sisi, "Bu savaşların temel sebebi siyasi çözüme dair bir ufkun olmayışı ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulamamasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

        Sisi, "Biz, bu devletin (Filistin devleti) silahsızlandırılmış olması ve NATO, Birleşmiş Milletler (BM), Arap ülkeleri ya da ABD'ye ait güçlerin garantörlüğünde olmasına hazır olduğumuzu söyledik." dedi.

        İsrail ile Filistinliler arasındaki barış görüşmeleri sürecinin 30 yıldan bu yana sekteye uğradığını ve yaşananlardan sonra bu süreci yeniden başlatmak yerine farklı bir şekilde hareket etmek gerektiğini kaydeden Sisi, "Artık, Filistin devletinin uluslararası toplum tarafından tanınması ve BM'ye alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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