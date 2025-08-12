Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Mısır'dan Hamas'a "silahları dondurma" ve Gazze'ye Filistin polisi önerisi | Dış Haberler

        Mısır'dan Hamas'a "silahları dondurma" ve Gazze'ye Filistin polisi önerisi

        İsrail'in Gazze'deki soykırımsal saldırılarını ve işgal politikasını sürdürme ısrarı gölgesinde, güvenlik ve diplomatik kaynaklar, Mısır'ın Hamas ve İsrail arasında yeni bir teklifle yeniden diplomasi trafiğini başlatacağı belirtiliyor. Diplomatik kaynaklar, esir takası müzakerelerinin çıkmaza girdiğini ve arabulucu ülkelerin artık kısmi bir anlaşmanın masada olmadığını gördüğünü aktardı. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 12.08.2025 - 07:45 Güncelleme: 12.08.2025 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mısır'dan Hamas'a "silahları dondurma" önerisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diplomatik kaynaklara göre, Mısır, ilk kez İsrail’in Hamas’ın silahsızlandırılması yönündeki talebine yanıt olabilecek bir fikir sundu. Buna göre, Hamas’ın elindeki silahların tamamen yok edilmesi yerine “dondurulması” önerildi. “Silahları dondurma” kavramının ne anlama geldiği henüz netleşmezken, Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas bu silahların Filistin Yönetimi’nin gözetim ve korumasındaki depolarda tutulmasını savunuyor. Mısır’ın önerisinin ise farklı bir içeriğe sahip olabileceği değerlendiriliyor.

        Mısır ayrıca, Gazze Şeridi’ne Filistinli polis güçlerinin sokulmasını ve bu güçlerin ABD, Mısır, Ürdün, BAE veya başka ülkelerde, Amerikan gözetiminde eğitilmesini teklif etti. Bu öneri Hamas’a iletildi ve yanıt bekleniyor. İsrail’in ise olası nihai anlaşma metnine köklü değişiklikler talep etmesi bekleniyor.

        Hamas’a yakın kaynaklar, Hamas heyetinin pazartesi günü Mısır’a gideceğini ve üst düzey Mısır istihbarat yetkilileriyle, İsrail’in Gazze’yi tamamen işgal etme ve geniş çaplı bir askeri operasyon düzenleme tehditlerini görüşeceğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması ve geçtiğimiz günlerde ABD temsilcisi Steve Witkoff ile Katar Başbakanı arasında İspanya’nın İbiza Adası’nda gerçekleşen görüşmenin yansımaları da masada olacak.

        Diplomatik kaynaklar, Hamas heyetinin başında Halil el-Hayye’nin bulunduğunu ve heyetin Kahire’ye hareket edeceğini aktardı. Gazze dosyasındaki iletişim kanallarının ise geçtiğimiz hafta Ankara’yı ziyaret eden Hamas heyetinin ardından Türkiye aracılığıyla yeniden açıldığı belirtildi.

        Mısır, Katar ve ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen Hamas-İsrail müzakereleri, Gazze’de ateşkes karşılığında karşılıklı esir ve tutuklu takasını hedefliyor. Ancak, aylardır süren müzakereler, şartlar ve taahhütler konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca kesintiye uğradı. Bu süreçte İsrail ordusu, Başbakan Netanyahu’nun siyasi hesaplarıyla hareket ederek Gazze’deki askeri operasyonlarını sürdürdü; bu da hem sahadaki tansiyonu yükseltti hem de Netanyahu’yu uluslararası arenada soykırım suçlamalarının baş sorumlusu haline getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu için adayını açıkladı
        Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu için adayını açıkladı
        Pavard sürprizi!
        Pavard sürprizi!
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        "İlk hedefimiz play-off"
        "İlk hedefimiz play-off"
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!