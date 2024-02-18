Mısır'dan İsrail'e "Refah'tan Filistinlilerin çıkarılması milli güvenliğimizi tehdit eder" uyarısı

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Samih Şükri, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen Orta Doğu'da barış ve istikrar konulu panelde konuştu.

Şukri, Refah'tan yerinden edilen Filistinlilerin çıkarılmasının, "Mısır'ın milli güvenliğine tehdit oluşturacağı" mesajını İsrail'e ilettiklerini söyledi.

Uluslararası toplumun, iki devletli çözüm için bir vizyon oluşturması gerektiğini vurgulayan Şukri, bu konuda ciddi ve etkin adımlar atılmamasını eleştirdi.

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistinlerin Mısır'a her ne şekilde olursa olsun tehcir edilmesine karşı olduğunu vurguladı.

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Müslüman Kardeşler hareketine karşı olan Mısır lideri Sisi, Müslüman Kardeşler'in bir kolu olan Hamas'a mesafeli bir politika izliyor. Sisi, Mısır'da hakimiyet kurduğu 2013 yılında da ülkesindeki Müslüman Kardeşler hareketinin üyelerinin çoğunu sınır dışı etmişti.

'Tampon bölge' iddiası

Reuters haber ajansı dün ismini açıklamadığı emniyet kaynaklarından naklettiği haberde, Mısır'ın, İsrail'in Refah kentine bir saldırı düzenlemesi durumunda yaşanacak kitlesel göçe hazırlık olarak, Gazze sınırında Filistinlilerin barınması için bir bölge inşa etmeye başladığını duyurmuştu.

The Wall Street Journal gazetesinin 15 Şubat'taki haberinde ise Kahire'nin, Gazze sınırı yakınlarında 20 kilometrekarelik bir alanda etrafı duvarlarla çevrili ve 100 bin kişinin barınabileceği bir tampon bölge inşa ettiği kaydedilmişti.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, dün sosyal medyada yer alan iddiaların ardından Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı olduğunu yineleyerek, sınıra Filistinlilerin barınması için tampon bölge oluşturulduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı.