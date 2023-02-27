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Haberler Dünya Mısır Dışişleri Bakanı'ndan dayanışma ziyareti
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Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana ve Mersin'e dayanışma ziyaretinde bulunacak Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bugün görüşecek

Mısır Dışişleri Bakanı'ndan dayanışma ziyareti
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AA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana ve Mersin'e dayanışma ziyaretinde bulunacak Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bugün ikili görüşme yapacak.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan dün yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakanın, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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