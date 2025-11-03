Mısır'ın 'dördüncü piramit'i ziyarete açıldı

Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısında, Gize Piramitleri’ne 2 kilometre mesafede inşa edilen Büyük Mısır Müzesi, uzun yıllardır süren çalışmaların ardından resmen ziyarete açıldı.

'Dördüncü piramit' olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi’nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 79 ülkeden resmi heyetlerin bulunduğu törene 39 ülke kral, prens, devlet ve hükümet başkanı düzeyinde temsil edildi.

Müzenin bahçesinde, arka planda Mısırın meşhur 'üç piramit silueti' eşliğinde müzik dinletisi yapıldı.

Etkinliğe katılan gruplar firavun dönemine ait kıyafetlerini sergilerken, sahne gösterileri sergilendi.

Törende eski Kültür Bakanı Faruk Hüsni başta olmak üzere Mısır'dan birçok önemli isim konuşmalar yaparken, müzeyi kurma fikrini anlatan Hüsni, "Mısır’ın bu müzeye sahip olması hayalinin gerçekleştiğini" ifade etti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY DA AÇILIŞA KATILDI Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye adına, Büyük Mısır Müzesi açılış törenine katıldı. Bakan Ersoy, açılışa ilişkin sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: "Tutankhamun'un hazineleri ve Firavun Khufu'nun güneş teknesi dahil olmak üzere Antik Mısır uygarlığının önemli eserlerinin sergilendiği 'Dördüncü Piramit' olarak anılan bu müze, insanlık tarihine ışık tutan değerli bir kültürel girişimdir. Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde atılan her adımın, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve kültürel işbirliğini güçlendirdiğine inanıyorum." DÜNYANIN EN BÜYÜK ARKEOLOJİ KOMPLEKSLERİNDEN Mısır'ın Eski Kültür Bakanı Faruk Husni tarafından 1990'larda ortaya atılan ve 2002'de dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in temelini attığı proje, 2014'te Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatıyla yeniden hız kazanmıştı. Yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve büyük bölümü Japonya'nın kredileriyle finanse edilen müze, 490 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük arkeoloji komplekslerinden birisi olma özelliğini taşıyor.