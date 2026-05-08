        Haberler Dünya Mısır savaş uçakları BAE'de konuşlandı | Dış Haberler

        Mısır savaş uçakları BAE'de konuşlandı

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ilk defa Mısır'a ait savaş uçaklarının ülkede konuşlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 00:55 Güncelleme:
        BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Abu Dabi'de bir araya geldiği belirtildi.

        İki liderin, bölgesel gelişmeleri ve bunların hem bölge hem de uluslararası güvenlik ve istikrar üzerindeki etkilerini ele aldıkları aktarılan haberde, Bin Zayid ve Sisi'nin ayrıca Mısır savaş uçaklarının konuşlandığı BAE'deki birliği ziyaret ettikleri ifade edildi.

        Söz konusu birliğin operasyonel yetenekleri geliştirme ve çeşitli zorluklara hazırlık çabalarının yerinde incelendiğine işaret edilen haberde, BAE'de konuşlandırılan savaş uçaklarıyla ilgili ayrıntı verilmedi.

        Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Abu Dabi ziyaretinde "mevcut bölgesel koşullar ışığında Mısır'ın BAE ile dayanışmasını" teyit etti.

        Mısır'ın BAE'nin güvenliği ve istikrarına verdiği desteğini yineleyen Sisi, "İran'ın BAE egemenliğine yönelik saldırılarını reddettiklerini" belirtti.

        Sisi, "Bu saldırılar, uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ilkelerinin açık bir ihlali ve bölgenin ve genel olarak dünyanın güvenliğini ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanıştır." ifadesini kullandı.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

        Bender Abbas'ta patlama sesleri
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Arda Turan'lı Shakhtar, yarı finalde elendi!
        Gürlek'ten Yalım ve Böcek açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        ABD'den Vatikan'a ziyaret
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        "Şampiyonluk rekorunu kırmak istiyoruz"
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
