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Mısır´da 27 adet lahit keşfedildi

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Sakkara nekropolünde bulunan bir kuyuda yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine ait 27 lahit keşfedildi

Mısır lahit
DHA

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki antik Sakkara nekropolünde çalışan arkeologlar 27 lahit buldu.

DHA'nın haberine göre bu ayın başlarında yalnızca 13 lahitin bulunduğu, ancak sonrasında 14 lahitin daha keşfedildiği belirtildi.

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Kahire'nin doğusundaki antik Sakkara nekropolünde arkeologlar tarafından gömüldüğü zamandan bu yana hiçbir şekilde açılmamış 27 lahit keşfedildiğini ifade etti.

22.HANEDANLIK DÖNEMİNE AİT

El Anani, lahitlerin iyi korunmuş olduğunu ekledi. Lahitlerin MÖ 943-MÖ 716 yılları arasında hüküm süren 22. Hanedanlık dönemine tarihlenildiği ve kimlere ait olduğunun yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı kaydedildi.

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