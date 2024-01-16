Mısırın en leziz hali! Karamelli patlamış mısır tarifi!

Karamelli patlamış mısır tarifi, tatlının ve tuzlunun mükemmel uyumunu bir araya getiriyor. Misafirlerinizi etkilemek veya sadece kendi atıştırmalık keyfinizi artırmak için bu tarifi deneyebilirsiniz. İşte detaylar...

KARAMELLİ MISIR MALZEMELERİ

Malzemeler:

Karamel için:

KARAMELLİ MISIR TARİFİ

İlk olarak bir tencerenin içerisine yağ alınır ve mısırlar ilave edildikten sonra patlatılarak bir kenarda bekletilir. Bu sırada karamel yapımına başlanır. Bunun için; bir tavanın içinde toz şeker düşük ısıda eritilir. Şeker eriyip istenilen rengi aldığında ocaktan alınır, tereyağı ilave edilip karıştırılır. Tereyağı eridikten sonra sıcak suda eritilmiş tuz ilave edilir ve tava tekrar ocak üzerine konur. Düşük ısıda tava içerisindeki karışım sürekli karıştırılarak bir dakika pişirilir ve ocaktan alınır. Eğer karamel katılaşmaya başlarsa içine bir lokma daha kaynar su eklenip çok kısık ateşte çözdürülür. Son olarak sos ve mısırlar birleştirilerek karıştırılır.