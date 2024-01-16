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        Haberler Yemek Yapma Mısırın en leziz hali! Karamelli patlamış mısır tarifi!

        Mısırın en leziz hali! Karamelli patlamış mısır tarifi!

        Evde sinema keyfini doruğa çıkaran patlamış mısırı bir üst boyuta taşıyarak karamelli yapmak ister misiniz? Mısır ve karamelin tatlı dokusunu bir araya getiren bu tarif, atıştırmalık dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Herkesin kolayca hazırlayabileceği bu lezzetli tarif deneyenlerin damaklarını şenlendirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:26
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        Karamelli patlamış mısır tarifi!
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        Karamelli patlamış mısır tarifi, tatlının ve tuzlunun mükemmel uyumunu bir araya getiriyor. Misafirlerinizi etkilemek veya sadece kendi atıştırmalık keyfinizi artırmak için bu tarifi deneyebilirsiniz. İşte detaylar...

        KARAMELLİ MISIR MALZEMELERİ

        Malzemeler:

        • 3 çorba kaşığı sıvı yağ
        • 100 gr mısır
        • Ya da 1 paket mikrodalga popcorn

        Karamel için:

        • 3/4 su bardağı toz şeker
        • 1 çorba kaşığı tereyağı
        • 2 çorba kaşığı sıcak su
        • 1 çimdik tuz

        KARAMELLİ MISIR TARİFİ

        İlk olarak bir tencerenin içerisine yağ alınır ve mısırlar ilave edildikten sonra patlatılarak bir kenarda bekletilir. Bu sırada karamel yapımına başlanır. Bunun için; bir tavanın içinde toz şeker düşük ısıda eritilir. Şeker eriyip istenilen rengi aldığında ocaktan alınır, tereyağı ilave edilip karıştırılır. Tereyağı eridikten sonra sıcak suda eritilmiş tuz ilave edilir ve tava tekrar ocak üzerine konur. Düşük ısıda tava içerisindeki karışım sürekli karıştırılarak bir dakika pişirilir ve ocaktan alınır. Eğer karamel katılaşmaya başlarsa içine bir lokma daha kaynar su eklenip çok kısık ateşte çözdürülür. Son olarak sos ve mısırlar birleştirilerek karıştırılır.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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