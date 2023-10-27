Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ortadoğu Mısır’ın Taba kentine füze düştü: 5 yaralı

        Mısır’ın Taba kentine füze düştü: 5 yaralı

        Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bulunan Taba kentine füze düştü. Yerleşim yerine isabet eden füze nedeniyle 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 05:26 Güncelleme: 27.10.2023 - 06:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mısır'a füze düştü: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mısır'ın Taba kentinde yerleşim yerine isabet eden füze nedeniyle 5 kişi yaralandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        AA'nın Mısır medyasına dayandırdığı habere göre, Taba Hastanesinin yönetimine tahsis edilen konuta füze isabet etti. Haberde, 5 kişinin yaralandığı olayda can kaybının olmadığı bilgisine yer verildi.

        Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği bilgisine yer verilen haberde, füzenin nereden atıldığının henüz bilinmediği, olaya dair gerekli soruşturmaların başlatıldığı belirtildi.

        Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #mısır
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beşiktaş dondu kaldı!
        Beşiktaş dondu kaldı!
        Oğlu ile tartışan dini nikahlı kocasını öldürdü
        Oğlu ile tartışan dini nikahlı kocasını öldürdü
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü
        Otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        "Şapka çıkarılır!"
        "Şapka çıkarılır!"
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Arınma Gecesi
        Arınma Gecesi
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!