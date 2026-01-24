Habertürk
        MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede, ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı ele alındı. Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında Türkiye'nin belirginleşen rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 21:45 Güncelleme: 24.01.2026 - 21:50
        MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile görüştü
        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün İstanbul’da, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

        Yapılan görüşmede, ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı ele alındı.

        Görüşmede iki heyet de insani yardımların arttırılması, Refah Sınır Kapısı’nın iki taraflı açılması, NCAG (Gazze Ulusal İdare Komisyonu) göreve başlaması ve diğer konularda istişare içerisinde çalışmak üzere mutabık kaldı.

        Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasında Türkiye’nin belirginleşen rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.

        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı

        OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından emniyet mensupları, hizmet binalarının önünde ve çevresinde biriken kar kütlelerini kendi imkanlarıyla temizleyerek vatandaşların yolunu açtı. (DHA)    

