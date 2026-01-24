MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün İstanbul’da, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmede, ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı ele alındı.

Görüşmede iki heyet de insani yardımların arttırılması, Refah Sınır Kapısı’nın iki taraflı açılması, NCAG (Gazze Ulusal İdare Komisyonu) göreve başlaması ve diğer konularda istişare içerisinde çalışmak üzere mutabık kaldı.

Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasında Türkiye’nin belirginleşen rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.