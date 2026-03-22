        MİT Başkanı Kalın, Hamas ile görüştü

        MİT Başkanı Kalın, Hamas ile görüştü

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi

        Giriş: 22.03.2026 - 22:26 Güncelleme:
        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları ve ihlalleri değerlendirildi.

        Başta Kudüs olmak üzere, İsrail’in tüm bölgeyi ateşe vermeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı birlik vurgusu yapılan görüşmede hiçbir 'oldu bitti'ye izin verilmeyeceği aktarıldı.

        Görüşmede, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylı değerlendirmeler yapıldı.

        Öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılmasına vurgu yapılan görüşmede, İsrail’in birinci aşamayla ilgili yerine getirmediği yükümlülüklerin derhal yerine getirilmesi gerektiği beklentisi de dile getirildi.

        Hamas heyeti ile yapılan görüşmede, Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısına karşı alınabilecek önlemler de değerlendirildi.

        Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.

        Kaynaklar Türkiye'nin Gazze’de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 21 Mart 2026 (Trump'ın Yeni Planı Kara Harekatı Mı? )

        ABD ve İsrail Natanz'a saldırdı. İran'dan körfez ülkelerine misilleme. Ortadoğu'da savaş 22. gününde: Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı eylem. Körfez savaşa çekiliyor: İran savaşı körfeze yayılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramını memleketinde geçiriyor. Sahte araç kiralama sitelerine dikkat. Si...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran: ABD ve İsrail, saldırı zararlarını telafi etmeli
        İran: ABD ve İsrail, saldırı zararlarını telafi etmeli
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        "Icardi, hücumda sorun var dedirtmez!"
        "Icardi, hücumda sorun var dedirtmez!"
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        "Ben Jeffrey Epstein değilim"
        "Ben Jeffrey Epstein değilim"
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!