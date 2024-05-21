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        MİT örnek kriptoloji soruları yayımladı

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "Caesar" ve "Route" sistemleriyle hazırlanmış, kriptoloji soruları yayınladı. Kriptoloji aracılığıyla özel matematiksel yöntemler kullanarak güvenli haberleşme sağlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 18:42 Güncelleme: 21.05.2024 - 18:42
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        MİT örnek kriptoloji soruları yayımladı
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesinden örnek kriptoloji soruları yayımladı.

        İnternet sitesinde, klasik bir şifreleme yöntemi olan "Caesar" ve "Route" sistemleriyle hazırlanmış 5 soru yer alıyor.

        Sorular arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şifrelenmiş bir sözü de bulunuyor.

        Fotoğraf: AA

        Şifre bilimi olan kriptoloji, özel matematiksel yöntemler kullanarak, haberleşmenin güvenli hale getirilmesini sağlıyor.

        Soruların cevaplarının yakında MİT'in internet sitesinde yayımlanacağı belirtildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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