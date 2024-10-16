MİT, Suriye/Tel Rıfat’ta gerçekleştirdiği operasyon ile PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumluları Mazlum kod adlı Hüseyin Öztürk ve "Zelal Afrin" kod adlı Vidan FateE’yi etkisiz hale getirdi.

PKK/YPG’li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate, Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alıyordu.

Terör örgütü PKK/YPG’ye 1994 yılında katılan Hüseyin Öztürk, Türkiye, Irak ve Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alması nedeniyle MİT’in hedef listesindeydi.

REKLAM

MİT, Tel Rıfat’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği terörist Öztürk'ü saha ajanları vasıtasıyla kontrol altına aldı. MİT’in aldığı anlık istihbaratla PKK/YPG’li Öztürk’ün, başka bir PKK/YPG’li terörist Vidan Fate ile birlikte hareket ettiği tespit edildi.

MİT, saha ajanları vasıtasıyla iki teröristi adım adım takip etti. Operasyon için en uygun an beklendi. Şartların oluşması ile PKK/YPG’li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate düzenlenen nokta operasyon ile Tel Rıfat’ta etkisiz hale getirildi.

HÜSEYİN ÖZTÜRK VE VİDAN FATE KİMDİR?

"Mazlum" kod adlı Hüseyin Öztürk, örgütün kırsal kadrolarına 1994’te katıldı. Örgüte katılım yaptığı tarihten itibaren 2015’e kadar Irak’ta, Kandil, Gare, Zap, Metina alanlarında, İran’da Bani, Kelareş, Salmas ve Türkiye’de Hatay/Amanos kırsalında silahlı faaliyet yürüttü.