Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Mitral kapağında doğuştan çökmeye bağlı kaçak olan hastalarda, Avrupa ve Amerika’da yüzde 90 tercih edilen ameliyat yöntemi, kapağın tamir edilmesi olduğu halde bu oran ülkemizde çok düşük. Bu konunun en tecrübeli isimlerinden olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Hasta için en iyisi mitral kapağının kendi dokusu ile tamir edilmesidir. Çünkü mitral kapak tamiri yapılmayan hastalarda kalp kapağı değişir ve bu da takılan kapağa bağlı olarak beraberinde sorunlar getirir. Bunlardan biri mitral kapağın, metal kalp kapağı ile değiştirildiğinde hastaların ömür boyu kan sulandırıcı kullanması zorunda kalmalarıdır. Kan sulandırıcının istenen dozda ayarlanabilmesi için hastanın 2-3 haftada bir hastaneye gidip kan tahlili yaptırması ve ilaç dozunu ayarlaması gerekir. Kan sulandırıcı ilaç fazla kullanıldığında kan aşırı sulandığı için beyin ve mide kanamaları yaşanabilir. Yeterli ilaç alınmaması durumunda ise kapağın üzerinde pıhtı oluşabilir ve bu pıhtı kapağı tıkayabildiği gibi beyinde felce yol açabilir. Ayrıca metal kapak takılan hastaların ilaç kullanırken hamile kalması da ciddi risk taşır. Hastanın kan sulandırıcı kullanmaması amaçlı takılan biyolojik kapak 10-12 yıl içinde bozulacağı için gündeme yeni bir ameliyat gelmesi zorunludur. Sonuç olarak hastanın mitral kapağının değişmesi yerine tamir edilmesi en doğal ve hasta konforunun en yüksek olduğu çözümdür” diyor.

MİTRAL KAPAK TAMİR EDİLMELİ AMA NASIL?

Mitral kapak tamiri yaparken ya göğüs kemiği tamamen kesilerek açılıyor ya da sağ koltuk altından 4-5 santimlik küçük kesi yapılıyor. Yurt dışında mitral kapak ameliyatının göğüs kafesinin önden boydan boya açılarak yapılması yurt dışında çok yaygın olmasına rağmen ülkemizde sınırlı sayıda merkezde gerçekleştiriliyor. Kalbi durdurarak sağ koltuk altından küçük kesi ile yapılan mitral kapak tamir ameliyatının önden yapılan açık ameliyatlara göre çok daha avantajlı olduğu belirtiliyor. Sağ koltuk altından yapılan mitral kapak ameliyatlarında ameliyat sonrası iyileşmenin çok daha hızlı olduğuna, hastaların daha az ağrı hissettiklerine, hastaya verilen kan ihtiyacının azaldığına ve hastaların normal yaşamlarına daha hızlı döndüklerine dikkat çekiliyor. Kadınlarda sağ göğüs altından yapılan mitral kapak ameliyatlarında neredeyse hiç iz kalmaması da önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

AKCİĞER VE BÖBREK RAHATSIZLIĞI OLANLAR İÇİN ÇOK AVANTAJLI

Kalp çalışırken sol koltuk altından 3 cm’lik bir kesi ile yapılan sihirli mitral kapak tamir yöntemi günümüz ileri teknolojisinin hastalara sunduğu önemli bir imkan olarak değerlendiriliyor. Bu yöntemin Avrupa’da 2009, Türkiye’de ise 2016 yılından beri yapıldığını (Ülkemizde yaklaşık 90 hastaya uygulandı) söyleyen Prof. Dr. Cengiz Köksal, Avrupa’da bu ameliyatı yapmaya yetkilendirilmiş 8 kişi arasında bulunan ve Türkiye’de uygulayan tek hekim. Bu tekniğin en önemli avantajının, tamirin kalbin durdurulmadan yapılması olup, ameliyat sırasında hastanın suni dolaşım sistemine bağlanmaması (açık kalp ameliyatlarının aksine) Böylece ameliyat sonrası hastaların 3 gün gibi kısa sürede taburcu olmaları sağlanıyor. Tüm bu olumlu özelliklerin yanında sol meme altından 3 cm’lik kesi ile gerçekleştirilmesinin estetik avantajı da bulunuyor. Toplam ameliyat süresi ortalama 1.5 saat olup bu yöntemle mitral kapak ameliyatlarında ölüm riskinin yüzde 1’e kadar indiği belirtiliyor. Yöntem özellikle akciğer ve böbrek rahatsızlığı olan yaşlı hastalara öneriliyor.