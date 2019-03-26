Mitroglou'nda kanama ve zorlanma!

Yunanistan Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Liechtenstein ile oynadığı maçın 22. dakikasında sakatlanan Kostas Mitroglou'nun durumu belli oldu. Galatasaray Sağlık Heyeti tarafından MR'ı çekilen tecrübeli futbolcunun alt arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.