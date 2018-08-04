Mjöndalen - Strommen maç önü

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Mjöndalen, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Strommen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Mjöndalen 32 puanla 4. sırada, Strommen 13 puanla 15. sırada bulunuyor. Mjöndalen son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Strommen son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 487 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mjöndalen kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Strommen sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Mjöndalen son hafta oynanan Elverum maçında 0-3 kazandı.

Strommen ise Bodo Glimt karşılaşmasında 1-6 yenildi.

Mjöndalen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Mjöndalen, kendi sahasında 11 gol attı, 7 gol yedi.

Strommen, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Strommen 12 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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