Moana filminin konusu nedir?

Moana başta çocuklar olmak üzere herkesin ilgisini çeken animasyon filmleri arasında bulunuyor. Moana filmi ile ilgili detaylar haberimizde.

MOANA FİLMİNİN KONUSU

Antik çağlarda Okyanusya'daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir genç kız olan Moana, kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisidir. Fakat anlayamadığı bir sebepten ötürü ailesi denizlere yolculuk etmeyi bırakmıştır, babası onun denize yaklaşmasına bile izin vermemektedir. Kendini adaya hapsedilmiş hisseden Moana, özgürlüğünün peşinden koşmak için denize açılır. Bu yolculukta karşılaştığı doğaüstü güçlere sahip Maui ile iş birliği yaparak yaşadıkları adadaki hayatı tehdit eden korkunç laneti bozmaya çalışacaktır.